الرئيس التونسي المؤقت يمدد حالة الطوارئ لمدة شهر

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة 2 أغسطس ، أن الرئيس المؤقت محمد الناصر مدد حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة شهر.

يشار إلي أن السلطات فرضت حالة الطوارئ لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 في أعقاب مقتل العشرات في هجمات لمتشددين في ذلك العام.