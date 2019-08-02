الرئيس التونسي المؤقت يمدد حالة الطوارئ لمدة شهر

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة 2 أغسطس ، أن الرئيس المؤقت محمد الناصر مدد حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة شهر.
يشار إلي أن السلطات فرضت حالة الطوارئ لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 في أعقاب مقتل العشرات في هجمات لمتشددين في ذلك العام.
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