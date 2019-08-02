أوروبا تدعم هدنة "إعادة ثقة" في ليبيا خلال عيد الأضحى

أعلنت المنسقة العليا لشؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيدريركا موغيريني، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لبعثة الاتحاد على موقع فيسبوك ، اليوم الجمعة 2 أغسطس ، دعم مقترح أممي بإعلان هدنة "إعادة ثقة" بين أطراف النزاع في ليبيا، خلال عيد الأضحى، تبدأ في 10 أغسطس الجاري.

وقالت موغيريني إن "الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء متحدون في المطالبة بأن تلتزم جميع الأطراف الليبية بوقف دائم لإطلاق النار، والعودة إلى عملية سياسية تسيرها الأمم المتحدة" ، مؤكده أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا".

كما طالب الاتحاد الأوروبي "بالتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن".



والاثنين، دعا غسان سلامة، خلال إفادة قدمها لمجلس الأمن الدولي، إلى "إقرار هدنة بمناسبة عيد الأضحى تبدأ في 10 أغسطس/ آب، تصاحبها تدابير بناء ثقة تشمل تبادل الأسرى ورفاة القتلى".



إلا أن أيا من أطراف الصراع لم يعلق بعد على مقترح سلامة.