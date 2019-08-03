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التقاط صور لطائرتين مدمرتين بقاعدة جوية لخفتر

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 346
التقاط صور لطائرتين مدمرتين بقاعدة جوية لخفتر

نشر موقع وضح موقع "eurepean space imaging"، الأوروبي صورتين التقطتا عبر أقمار صناعية عالية الدقة، في 29 يوليو الماضي، لطائرتين مدمَّرتين في قاعدة الجفرة الجوية، وسط ليبيا، من نوع "إليوشين إيل -76" ، بعد 3 أيام من غارة لطيران "الوفاق" على القاعدة الخاضعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

 

وأظهرت إحدى الصورتين دمارا كبيرا في مقدمة الطائرتين وأجنحتهما.


وأفاد الموقع بأن شخصا واحدا (طيار) على الأقل قُتل، أثناء الغارة الجوية التي شنها طيران حكومة "الوفاق"، المعترف بها دوليا ، علي  المدمرتين "، التابعتين لشركة الخطوط الجوية الأوكرانية.


جدير بالذكر أن وسائل إعلام أوكرانية، بينها موقع "أوكرانيا بالعربي"، أشارت إلى تضرر طائرتين أوكرانيتين من نوع "إل 76"، جراء الغارة، تتبعان لشركة "ألفا أير"، فيما رجحت مصادر صحفية أخرى أن تكون الطائرتان تابعتين لشركات أخرى.


ولفتت إلى مقتل طيار أوكراني في هذه الحادثة.


والاثنين، أعلنت قوات "الوفاق" تنفيذ سلاحها الجوي 4 طلعات قتالية، في 26 يوليو، استهدفت تمركزات لقوات حفتر التي تشن هجوما منذ نحو أربعة أشهر على طرابلس.


وأشارت قوات الوفاق إلى أنها دمرت حظيرة طائرات مسيرة لدولة معتدية (لم تذكرها)، كما أعطبت طائرة شحن "إليوشن 76".

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