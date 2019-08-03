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السودان.. اتفاق نهائي بين العسكر وقوى التغيير حول "الإعلان الدستوري"

منذ 3 ساعة
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السودان.. اتفاق نهائي بين العسكر وقوى التغيير حول "الإعلان الدستوري"

توصل المجلس العسكري السوداني وتحالف الحرية والتغيير، لاتفاق كامل حول الإعلان الدستوري ما يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.

جاء ذلك على لسان وسيط الاتحاد الإفريقي إلى السودان "محمّد الحسن لبات"، الذي أشار إلى استمرار الاجتماعات لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي على الاتفاق.

وفي سياق مُتصل أعلن التلفزيون السوداني حسم نقاط الخلاف بين الطرفين، حيث أعلنت الحرية والتغيير التوصل لاتفاق مع المجلس لحسم النقاط الخلافية في الإعلان الدستوري، بجانب الخلاف  على الحصانة التي طلبها العسكر لممثليه وصلاحيات مجلس السيادة والبرلمان.

وحسب التلفزيون السوداني، توصل الطرفان لاتفاق يقضي بتخصيص 67% من عضوية البرلمان لقوى الحرية والتغيير في الإعلان الدستوري.
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