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بعد مُطالبتها بحرق الفلسطينيين.. رواد تويتر يُهاجمون ممثلة لبنانية

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 141
بعد مُطالبتها بحرق الفلسطينيين.. رواد تويتر يُهاجمون ممثلة لبنانية

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الممثلة اللبنانية "سهى قيقانو"، بسبب تغريدتها التي تهكمت فيها على اللاجئين الفلسطينيين، حيث طالبت حكومة لبنان بحرقهم مثلما فعل هتلر مع اليهود.

وكانت قيقانو قد كتبت على تويتر: تظاهرات الفلسطينيين في منطقة صيدا جنوب لبنان، تحتاج إلى قمع استخباراتي أو حكومة عسكرية أو أفران تشبه تلك التي استخدمها هتلر لحرق اليهود.

تأتي تصريحات الممثلة اللبنانية، بالتزامن مع تظاهرات اللاجئين الفلسطينيين، تنديدًا بقرار أصدره وزير العمل اللبناني، ضمن خطة مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، وهو ما اعتبروه استهدافا لهم.

وتمثلت تعليقات رواد تويتر على تصريح قيقانو كالآتي..

 

 

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