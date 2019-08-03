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وزيرة أردنية: الإسرائيليون سبب إقصائي من منصبي

منذ 38 دقيقة
عدد القراءات: 134
وزيرة أردنية: الإسرائيليون سبب إقصائي من منصبي

هاجمت "مها الخطيب" وزيرة السياحة والآثار الأردنية السابقة، معاهدة السلام المبرمة بين الأردن ودولة الاحتلال، مُشيرة إلى أنها سمحت للإسرائيليين بدخول الأردن لزيارة مقام النبي هارون، بينما منعت الأردنيين من دخول فلسطين.

جاءت تصريحات الوزيرة السابقة  تعليقا على الطقوس اليهودية التي أدتها مجموعة من الصهاينة في البتراء، حيث قالت:  خلال فترة مسئوليتي في وزارة السياحة حاولت بكل الصلاحيات أن أضع حدا لوقاحتهم،عندما منعت الصهاينة من إدخال ملابسهم الدينية كونهم يأتون لإقامة صلوات عند مقام النبي هارون.


وأَضافت الخطيب: وكلاء السياحة الإسرائيليين أعلنوا حينها الإضراب وقام سفير إسرائيل بتقديم شكوى ضدي للحكومة، فقمت برفع رسوم دخولهم للبتراء كونهم لا ينفقون فلسا واحدا فيها ويتركون لنا مخلفاتهم، ونتيجة لرفع الرسوم قررت الحكومة إقصاءها في أول تعديل وزاري.

وحسب وزيرة السياحة والآثار الأردنية السابقة، فإن موقع النبي هارون ليس موقعا دينيا إنما هو موقع أثري، مُشيرة إلى أنه تم القبض على بعض الإسرائيليين بعد مشاهدتهم يدفنون قطعا أثرية عليها كتابات عبرية في مواقع عدة مثل وادي بن حمّاد في الكرك والبتراء وطبقة فحل.

واختتمت الخطيب تصريحاتها قائلة: هم يريدون إقناع العالم بأن أي مكان مروا به ولو لليلتين في غابر الأزمان هو من حقهم، أما نحن فمحرّم علينا ذكر تاريخ وجودنا والذي سبقهم بآلاف السنين الفكر الصهيوني مؤدلج تماما بالدين والدين بالنسبة لهم حجة للتوسع.

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