ملك الأردن يرفض لقاء نتنياهو

كشفت وسائل إعلام صهيونية اليوم السبت، عن رفض العاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني" مقابلة رئيس وزراء دولة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، ما أزعج الأخير بشدة.



جاء ذلك حسب إفادة صحيفة "يديعوت احرونوت"، التي أشارت إلى أن نتنياهو طلب لقاء العاهل الأردني، لبحث عقد اجتماع للزعماء العرب في كامب ديفيد، بعدما أعلنت الأردن عدم اهتمامها بالمشاركة في الخطوة التي هدفها التقاط صور فقط.

وفي سياق مُتصل نفى مسئولون أمريكيون، أن تكون إدارة ترامب تعتزم عقد أي اجتماع للزعماء العرب في كامب ديفيد، في حين يرى إسرائيليون أن الإدارة الأمريكية غير راضية عن محاولات نتنياهو تأجيل الإعلان عن صفقة القرن



واختتمت الصحيفة الصهيونية تقريرها مُشيرة إلى أن محللون صهاينة أكدوا على أن المحاولات التي يجريها نتنياهو لعقد لقاءات مع قادة عرب، هي في الأساس دعاية انتخابية لحزب الليكود في الانتخابات التي ستجرى في 17 من سبتمبر المقبل.

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