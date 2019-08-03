Responsive image

20º

3
أغسطس

السبت

26º

3
أغسطس

السبت

 خبر عاجل
  • الحرية والتغيير: المجلس السيادي هو كيان مدني عسكري مشترك.
     منذ حوالى ساعة
  • قوى الحرية والتغيير: نأمل أن ننتهي اليوم من جميع أعمال صياغة الوثيقة وأن يتم التوقيع عليها غدا.
     منذ حوالى ساعة
  • الحرية والتغيير: مجلس الوزراء يقام على كفاءات غير مسيسة
     منذ حوالى ساعة
  • الحرية والتغيير: المؤسسة العسكرية كبقية المؤسسات بحاجة إلى عملية إصلاح.
     منذ حوالى ساعة
  • الحرية والتغيير: يمكن تعيين مزدوجي الجنسية في الوزارات السيادية وذلك بالتوافق بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء.
     منذ حوالى ساعة
  • لحرية والتغيير: اختيار وزيري الدفاع والداخلية يتم بترشيح من المجلس العسكري والرقابة ستكون للمجلس السيادي.
     منذ حوالى ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:36 صباحاً


الشروق

5:09 صباحاً


الظهر

12:01 مساءاً


العصر

3:38 مساءاً


المغرب

6:52 مساءاً


العشاء

8:22 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

ملك الأردن يرفض لقاء نتنياهو

منذ 8 دقيقة
عدد القراءات: 55
ملك الأردن يرفض لقاء نتنياهو

كشفت وسائل إعلام صهيونية اليوم السبت، عن رفض العاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني" مقابلة رئيس وزراء دولة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، ما أزعج الأخير بشدة.


جاء ذلك حسب إفادة صحيفة "يديعوت احرونوت"، التي أشارت إلى أن نتنياهو طلب لقاء العاهل الأردني، لبحث عقد اجتماع للزعماء العرب في كامب ديفيد، بعدما أعلنت الأردن عدم اهتمامها بالمشاركة في الخطوة التي هدفها التقاط صور فقط.

وفي سياق مُتصل نفى مسئولون أمريكيون، أن تكون إدارة ترامب تعتزم  عقد أي اجتماع للزعماء العرب في كامب ديفيد، في حين يرى إسرائيليون أن الإدارة الأمريكية غير راضية عن محاولات نتنياهو تأجيل الإعلان عن صفقة القرن


واختتمت الصحيفة الصهيونية تقريرها مُشيرة إلى أن محللون صهاينة أكدوا على أن المحاولات التي يجريها نتنياهو لعقد لقاءات مع قادة عرب، هي في الأساس دعاية انتخابية لحزب الليكود في الانتخابات التي ستجرى في 17 من سبتمبر المقبل.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers