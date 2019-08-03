Responsive image

20º

3
أغسطس

السبت

26º

3
أغسطس

السبت

 خبر عاجل
  • الحرية والتغيير: المجلس السيادي هو كيان مدني عسكري مشترك.
     منذ حوالى ساعة
  • قوى الحرية والتغيير: نأمل أن ننتهي اليوم من جميع أعمال صياغة الوثيقة وأن يتم التوقيع عليها غدا.
     منذ حوالى ساعة
  • الحرية والتغيير: مجلس الوزراء يقام على كفاءات غير مسيسة
     منذ حوالى ساعة
  • الحرية والتغيير: المؤسسة العسكرية كبقية المؤسسات بحاجة إلى عملية إصلاح.
     منذ حوالى ساعة
  • الحرية والتغيير: يمكن تعيين مزدوجي الجنسية في الوزارات السيادية وذلك بالتوافق بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء.
     منذ حوالى ساعة
  • لحرية والتغيير: اختيار وزيري الدفاع والداخلية يتم بترشيح من المجلس العسكري والرقابة ستكون للمجلس السيادي.
     منذ حوالى ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:36 صباحاً


الشروق

5:09 صباحاً


الظهر

12:01 مساءاً


العصر

3:38 مساءاً


المغرب

6:52 مساءاً


العشاء

8:22 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

أنصار الله تُعلن استهداف مُعسكر للقوات السعودية قبالة نجران

منذ 14 دقيقة
عدد القراءات: 39
أنصار الله تُعلن استهداف مُعسكر للقوات السعودية قبالة نجران

أعلنت "جماعة أنصار الله" الحوثية اليوم السبت، استهداف معسكرا سعوديا بمحافظة نجران بصاروخ باليستي، مُشيرة إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
 
جاء ذلك حسب ما أكده العميد "يحيى سريع" المتحدث باسم القوات الحوثية، في بيان كتبه على صفحته بالفييس بوك،  قال فيه: القوة الصاروخية للجماعة أطلقت صاروخا باليستيا من طراز "بدرF" على معسكر مستحدث للجيش السعودي قبالة نجران.


أضاف سريع: الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، وسقط على إثره عشرات القتلى والجرحى وتسبب بحالة إرباك كبيرة في صفوف الجانب السعودي، فيما تم نقل الضحايا إلى مستشفيات نجران.


واختتم سريع تصريحاته مُشيرًا إلى أن الضربة جاءت بعد عملية استخباراتية دقيقة لتجمعات الجيش السعودي، بالتزامن مع تجهيز التحالف للزحف والتصعيد باتجاه مواقع للجماعة بالحدود.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers