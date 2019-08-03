أنصار الله تُعلن استهداف مُعسكر للقوات السعودية قبالة نجران

أعلنت "جماعة أنصار الله" الحوثية اليوم السبت، استهداف معسكرا سعوديا بمحافظة نجران بصاروخ باليستي، مُشيرة إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.



جاء ذلك حسب ما أكده العميد "يحيى سريع" المتحدث باسم القوات الحوثية، في بيان كتبه على صفحته بالفييس بوك، قال فيه: القوة الصاروخية للجماعة أطلقت صاروخا باليستيا من طراز "بدرF" على معسكر مستحدث للجيش السعودي قبالة نجران.



أضاف سريع: الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، وسقط على إثره عشرات القتلى والجرحى وتسبب بحالة إرباك كبيرة في صفوف الجانب السعودي، فيما تم نقل الضحايا إلى مستشفيات نجران.



واختتم سريع تصريحاته مُشيرًا إلى أن الضربة جاءت بعد عملية استخباراتية دقيقة لتجمعات الجيش السعودي، بالتزامن مع تجهيز التحالف للزحف والتصعيد باتجاه مواقع للجماعة بالحدود.

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