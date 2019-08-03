بعد شبهات تسمم السبسي.. نائبة تونسية تُطالب بالكشف عن الملف الصحي للراحل

طالبت النائبة عن نداء تونس "فاطمة المسدي"، بضرورة الكشف عن الملف الصحي للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، بعد حديث عن تعرضه للتسمم.

جاء ذلك خلال جلسة برلمانية لتأبين الرئيس الراحل، حيث أشارت النائبة إلى تعرض السبسي لخيانة من أطراف تدعي محبته له، وأضافت: تحدث في وقت سابق عن تهديدات تلقاها من حركة النهضة بعد تعهده بالكشف عن الجهاز السري.

ونقل موقع صحيفة "رأي اليوم" تصريحات المسدي، التي دعت فيها إلى مُحاسبة من خان الرئيس حيا أو ميتاً، مُطالبة بكشف الأطراف المتاجرة بدم السبسي أمام الشعب حتى يتم تحميلها المسؤولية كاملة.

تأتي تلك التصريحات بالتزامن مع تصريحات نجل الرئيس السبسي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية سليم الرياحي، حول وجود شبهة تعرض الراحل للتسمم.



وكان نجل السبسي قد صرح الأسبوع الماضي قناة "نسمة" التونسية بعد تعرض والده لوعكة صحية، أكد فيها على أن والده تعرض لتوعك صحي طارئ ناتج عن مخلّفات التسمّم الغذائي الذي أصابه خلال الفترة الماضي.



فيما صرح رجل الأعمال التونسي "سليم الرياحي" على صفحته الرسمية بالفيسبوك قائلاً: الحمد لله، تخطّى قائد السبسي المضاعفات الصحية التي جدت على اثر حالة التسمم التي تعرض لها مؤخرا وهو الآن كعادته دائما يتابع ويسأل حول عمل مؤسسات الدولة وديمومتها واستمرار استقرارها.

يُجدر الإشارة إلى نجل الراحل كان قد أعلن الثلاثاء الماضي في حوار أجراه مع صحيفة "الشارع المغاربي"، نيته الكشف عن أسرار الساعات الأخيرة من عمر والده، مُشيرًا إلى أن تلك الحقائق من الحجم الثقيل.

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