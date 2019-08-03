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السودان..الوثيقة الدستورية تؤسس لنظام برلماني

منذ 9 ساعة
عدد القراءات: 201
السودان..الوثيقة الدستورية تؤسس لنظام برلماني

أشارت "ابتسام السنهوري" العضو في لجنة التفاوض، إلى أن الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية تؤسس لنظام حكم برلماني مختلف عن شكل أنظمة الحكم السابقة، وفيها السلطة التنفيذية لجهاز تنفيذي ما عدا بعض السلطات ارتقت لمجلس السيادة.

وفي تصريحات السنهوري، أكدت على  أن كل سلطات رئيس الجمهورية ذات طبيعة تنفيذية تؤول لمجلس الوزراء باستثناء ما أشير له في وثيقة الإعلان الدستوري صراحة، فيما لم يتم حسم شكل الدولة وتقسيمها الجغرافي.

وأضافت عضو لجنة التفاوض:  مجلس السيادة له سلطات محدودة جدا بالتوافق، ثم مجلس الوزراء سيكون السلطة التنفيذية ومهمته إدارة الدولة، ثم المجلس التشريعي ومهمته سن القوانين، موضة أن مجلس الوزراء يتكون مما لا يتجاوز 20 وزيرا ويتم تسمية رئيس الوزراء من قبل قوى الحرية والتغيير، وتعيينه من قبل مجلس السيادة.

واختتمت تصريحاتها مُشيرة إلى أن المجلس التشريعي سيتكون من النسب المتوافق عليها في الوثيقة، وهي 67% من قوى إعلان الحرية والتغيير، و33 تكون بالتشاور مع مجلس السيادة للقوى غير الموقعة على الاتفاق والتي شاركت في الثورة، مؤكدة خضوع الدعم السريع والقوات المسلحة لمجلس السيادة.
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