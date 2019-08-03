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مصرع طفل وإصابة 14 آخرين جراء انقلاب سيارة بطريق "مطروح- إسكندرية"

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 117
مصرع طفل وإصابة 14 آخرين جراء انقلاب سيارة بطريق "مطروح- إسكندرية"

لقي طفل مصرعه يبلغ من العمر 9 سنوات وأصيب 14 شخصا، جراء حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي.

وتلقى أمن الأسكندرية إخطارًا يفيد بوقوع حادث على الطريق الواقع بالكيلو 60 طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، ما أسفر عن مقتل الطفل "سيف جمعة فضيل" 9 سنوات بالجيزة

وكانت الإصابات كالآتي...

 

جمعة مرضي فضيل 36 سنة الجيزة كسر مضاعف بالقدم اليمني جرح متهتك باليد اليسري جرح متهتك بالساق اليمني.

pcأحمد جمال الصابر الجيزة 18 سنة يعاني جرح قطعي بالرأس حوالي 20سم يعاني اشتباه نزيف بالمخ.

محمود ابراهيم عبد الرسول 20سنة الجيزة جرح قطعي بالجبهة حوالي 5سم كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.

عبد الناصر مرضي عبد الحميد الجيزة 33سنة اشتباة كسر بالكتف الأيمن جرح قطعي بالجبهة حوالي 4سم.

عبد الحميد مرضي عبد الحميد 18 سنة الجيزة جروح سطحية متفرقة بالوجة وكدمات بالجسم.

عبد الرحمن ناصر حامد 18سنة الجيزة يعاني جرح قطعي بالراس حوالي 10 سم اشتباه.

محمد مصطفي عبد الحميد 19سنة الجيزة جرح قطعي بالزراع الأيمن حوالي 7سم.

مصطفي محمد عبد الهادي 18سنة الجيزة جرح قطعي باليد اليمني حوالي 5سم.

احمد محمد معوض 21سنة الجيزة سحاجات وكدمات متفرقة بالجسم.

عبد الله احمد عبد الله 18 سنة الجيزة سحاجات وكدمات متفرقة بالجسم.

احمد ربيع محمد 18سنة الجيزة يعاني سحاجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وعمرو شحاتة عيد 21سنة الجيزة سحاجات وكدمات متفرقة بالجسم.

محمد سعيد جلال 20سنة الجيزة سحاجات وكدمات متفرقة بالجسم.

احمد حسن رمضان 22سنة الجيزة اشتباة كسر بالكتف الأيمن.
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