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تفاهم سعودي إيراني على افتتاح مكتب لرعاية مصالح طهران لدى الرياض

منذ 4 ساعة
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تفاهم سعودي إيراني على افتتاح مكتب لرعاية مصالح طهران لدى الرياض

أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" اليوم السبت 3 أغسطس ، بأن السلطات السعودية تجاوبت مع طلب طهران افتتاح مكتب لرعاية المصالح الإيرانية في السفارة السويسرية لدى السعودية.
وصرح الوزیر السعودي بأن المملكة تسعی لتوفیر أجواء أفضل وإمكانیات أکثر ترافق الحجاج، مضیفا أنه شدد على ضرورة التصرف اللائق مع الزوار الإيرانيين خلال عملیات التفقد والتفتیش التي تشملهم، لافتا إلى أن تأشیرات الدخول السعودیة ستصدر إلكترونيا للزوار الإيرانیین فقط.

من جهته قال رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني علي رضا رشيديان خلال اجتماعه مع وزير الحج السعودي إن الخطوة الأولى في هذا الشأن هي افتتاح قنصلية أو مكتب لرعایة المصالح الإيرانية في السعودية.

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