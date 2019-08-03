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مطار معيتيقة الدولي يوقف الملاحة الجوية بعد تعرضه لقصف

منذ 3 ساعة
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مطار معيتيقة الدولي يوقف الملاحة الجوية بعد تعرضه لقصف

قالت سلطات مطار معيتيقة الدولي على صفحتها على فيسبوك إن حركة الملاحة الجوية بالمطار توقفت يوم السبت بعد تعرضه لقصف جوي.

ومطار معيتيقة هو المطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية طرابلس التي تتعرض لهجوم من جانب مليشيات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر.

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