"الوفاق" تسقط طائرة لحفتر بمصراتة

نقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم حكومة الوفاق، السبت 3 أغسطس ، عن إسقاط طائرة بدون طيار تابعة لقوات حفتر ، قرب مدينة مصراتة التي تبعد 200 كلم شرقي العاصمة طرابلس، فيما توقفت حركة الملاحة الحوية في مطار معيتيقة الدولي، بعد سقوط قذائف عشوائية في محيط صالة الحجاج.

وقال المتحدث باسم حكومة الوفاق ، إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة بدون طيار في ساعات الصباح الأولى في منطقة أبو قرين التي تبعد 120 كلم غربي مصراتة، حيث كانت تستعد لتنفيذ ضربات داخل المدينة".



وأضاف: "الطائرة تم إسقاطها وكان على متنها خمسة صواريخ موجهة".



ونشرت عملية "بركان الغضب" في قوات حكومة الوفاق عبر موقع فيسبوك صورا تظهر طائرة بدون طيار متوسطة الحجم لونها رصاصي مدمرة، وبجانبها عدد من الصواريخ عليها علم أحمر.



من جهة أخرى، أعلنت بركان الغضب في بيان لها ، توقفت حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية، إلى حين إشعار آخر جراء سقوط قذائف عشوائية عليه.



وأوضح البيان أن "مليشيات حفتر قصفت السبت محيط صالة الحجاج بمطار معيتيقة، في رد جبان على إسقاطنا طائرة مسيرة إماراتية.