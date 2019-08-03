ضبط سكرتير محكمة حاول الاستيلاء على مبنى تاريخي قيمته 800 مليون جنيه

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من مسئول سابق وآخرين هما: سكرتير محكمة الجمالية الجزئية والمسئول عن الحفظ بذات المحكمة؛ وذلك لمحاولتهم الاستيلاء على أحد المباني التاريخية المشيدة على أرض مساحتها 9000 م2 بمنطقة المعادي وتبلغ قيمته السوقية حوالي 800 مليون جنيه.

وأسفرت تحريات الهيئة عن أن ملكية المبنى والأرض المقام عليها تخص إحدى الجهات الرسمية بالدولة ، حيث أقدم المتهمون على اصطناع حكم قضائي يرجع إلى عام 1952 ومنسوب صدوره لإحدى المحاكم الوطنية آنذاك يثبت ملكيتهم للمبنى على خلاف الحقيقة وقدموه للشهر العقاري لاتخاذ إجراءات نقل الملكية تمهيدا لبيعه.

كما تم ضبط رئيس الخزينة التجميعية لمنطقة القناة وسيناء بفرع أحد البنوك ببورسعيد لاختلاسه 4 ملايين جنيه من عهدته ، والتلاعب بدفتر قيد الخزينة لتسوية تلك المبالغ المختلسة حتى لا ينكشف أمره حتى يتمكن من سداد مديونياته لدى البنوك.

وفي السياق ذاته.. ألقت الهيئة القبض على مدير محطات الصرف الصحي بمركز ناصر بمحافظة بني سويف وآخرين لحصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مسئولي إحدى شركات المقاولات التي تنفذ أعمالا إنشائية بأحد محطات الصرف الصحي التابعة له وذلك مقابل استغلال سلطات وظيفته في استلام الأعمال المنفذة من شركة المقاولات ابتدائيا وعدم التعنت حيال بعض الملاحظات المثبتة بمحضر الاستلام.

كما تم ضبط مسئول المراجعة والتحصيل بإدارة كهرباء الزاوية الحمراء والشرابية التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد العملاء مقابل تخفيض القيمة المالية لمقايسة الأعمال الخاصة برفع القدرة الكهربائية لعداد منشأة صناعية.

وبعرض جميع المتهمين على النيابات المختصة ، قررت حبسهم جميعا على ذمة التحقيقات.