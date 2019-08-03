التغيير والعسكر السوداني يتفقان علي شهر لتشكيل الحكومة و"تقصي الحقائق"

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، السبت 3 أغسطس ، أن اتفاقها مع المجلس العسكري الانتقالي يتضمن تحديد مدة أقصاها شهر واحد لتشكيل حكومة ولجنة مستقلة لتقصي الحقائق في فض اعتصام الخرطوم.



ونقلت "عربي21"، عن القيادي في "الحرية والتغيير"، محمد يوسف محمد، إن الإعلان الدستوري، الذي تم التوصل إلى اتفاق بشأنه فجر السبت، يحدد مدة أقصاها شهر واحد لتحقيق الهدفين، بعد التوقيع عليه بشكل كامل.



ولفت "محمد" إلى ارتباط تنفيذ البندين، مؤكدا أن موافقة المجلس العسكري "تعني استعداده للخضوع لنتائج لجنة تقصي الحقائق، مهما كانت، ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين"، مجددا التأكيد على رفض نتائج لجنة التحقيق التي شكلها المجلس.

يشار إلى أن نشطاء وقوى سياسية عديدة يتهمون "الدعم السريع" بالتورط في أعمال قتل متظاهرين، لا سيما في فض اعتصام الخرطوم، قبل شهرين، وهي قوات يقودها محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي.

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