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شكاوى "الإقصاء" أولى عقبات "الإعلان الدستوري" بالسودان

منذ حوالى ساعة
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شكاوى "الإقصاء" أولى عقبات "الإعلان الدستوري" بالسودان

اعترضت مكونات "الجبهة الثورية" على ما وصفته بـ"الإقصاء ، 
بعد ساعات على إعلان قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي بالسودان، السبت 3 أغسطس ، التوصل إلى اتفاق على "إعلان دستوري" ، معتبره أن "منهج الإقصاء من جلسات التفاوض سيؤدي إلى تعقيد المشهد وإعادة إنتاج الأزمة الوطنية".

وتضم الجبهة ثلاث حركات مسلحة، وهي منضوية أيضا في "تحالف نداء السودان" أحد مكونات "قوى الحرية والتغيير".

وأوضح بيان صادر عن الجبهة الثورية أنها "لم تكن ممثلة في جلسة المفاوضات التي انتهت السبت، إذ تم إقصاء مفاوضيها وعدم تمثيلهم".

وأشار إلى أن اجتماعات العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع قوى إعلان الحرية التغيير "نجحت في صياغة رؤية للسلام، واتفق جميع الأطراف على إدراجها كاملة غير منقوصة في وثيقتي الإعلان السياسي والدستوري".


وأعربت الجبهة الثورية عن تطلعها للإيفاء بذلك الاتفاق.

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