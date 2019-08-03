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إصابة سائق إثر حادث بمدينة نصر

منذ 6 دقيقة
عدد القراءات: 26
إصابة سائق إثر حادث بمدينة نصر

أصيب سائق في حالة حرجة، منذ قليل، إثر حادث، بأول تقاطع في محور المشير في مدينة نصر، اتجاة شارع التسعين، يمين مع أول كوبري علوي متقاطع مع محور المشير.

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