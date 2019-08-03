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الكثبان الرملية حاصرت 75طالباً وأسرهم بعد تعطل أتوبيسهم بصحراء الفيوم

منذ حوالى ساعة
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الكثبان الرملية حاصرت 75طالباً وأسرهم بعد تعطل أتوبيسهم بصحراء الفيوم

حاصرت الكثبان الرملية اتوبيس، اليوم السبت، 3اغسطس2019، يقل عدد من طلاب كلية هندسة البترول وأسرهم، بالمنطقة الصحراوية على بعد 5 كيلو مترات، من طريق الريان السياحى.

تلقت إدارة شرطة النجدة بلاغ من المواطنين  أنه أثناء تنظيم رحلة سياحية، بالظهير الصحراوى لمنطقة وادى الحيتان، برفقة  75 طالباً من كلية هندسة البترول وأسرهم، قادمين من منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، مستقلين الأتوبيسات أرقام " ب ص  8854-1546  ط ن خاص"، بتعطل إحدى الأتوبيسات بالمنطقة الصحراوية نتيجة غرس الإطارات بإحدى الكثبان الرملية.


وبالتواصل تليفونياً مع المبلغ، وتم إرسال بعض قصاصى الأثر، و العثور على الأتوبيس المعطل متوقف بالمنطقة الصحراوية على بعد 5 كم من طريق الريان السياحى، وتم نقلهم للمنطقة السياحية لوداى الحيتان للمبيت

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