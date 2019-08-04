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الطيران السعودي يقصف المُهرة ويُثير هلع الأهالي

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 173
الطيران السعودي يقصف المُهرة ويُثير هلع الأهالي

أكد مصدر يمني مُطلع، على أن مروحيتين سعوديتين قصفتا محيط مدينة الغيظة، عاصمة محافظة المهرة شرق اليمن، ما أثارت الذعر لدى السكان المحليين.

جاء ذلك حسب إفادة "عربي21" التي نقلت تصريحات المصدر اليمني يوم أمس السبت، حيث أشار إلى أن الطائرتين السعوديتين من نوع "أباتشي" حلّقتا فوق أجواء الغيظة وقرية العبري الواقعة في ضواحي المدينة أعقب ذلك، إطلاق قذائف على القرية، ما أدى إلى حالة من الهلع والذعر لدى السكان.

وحس المصدر، فإن المروحيتين العسكريتين كانتا تقومان بمهام تدريبية، فيما تفيد رواية أخرى بأن الانفجارات التي تلت تحليق الطيران تعود لمخلفات قذائف.
 
يُجدر الإشارة إلى أن القوات السعودية تتواجد في المهرة من 2017، وتنتشر في عدد من المواقع بينها مطار الغيظة، بزعم تعزيز الأمن وضبط ومكافحة عمليات التهريب، لكنها تسببت في احتجاجات بالمهرة ضد تواجدها فيها.

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