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الجبهة الثورية: تم إصاؤنا من مفاوضات "الإعلان الدستوري"

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 172
الجبهة الثورية: تم إصاؤنا من مفاوضات "الإعلان الدستوري"

أكدت "الجبهة الثورية" السودانية، على أنه تم إقصاءها من مفاوضات "الإعلان الدستوري" بين المجلس العسكري و قوى "إعلان الحرية والتغيير".

وحسب بيان الجبيهة المُسلحة، فقد أشارت على أنها لم تكن ممثلة في جلسة المفاوضات التي انتهت السبت، إذ تم إقصاء مفاوضيها وعدم تمثيلهم، مُعتبرة أنها تلك التصرفات تُعتبر منهج إقصاء، سيؤدي إلى تعقيد المشهد وإعادة إنتاج الأزمة الوطنية.

وأعلن الوسيط الإفريقي محمد حسن ليبات، فجر السبت، اتفاق المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير" على "كافة نقاط الإعلان الدستوري"، تتضمن صلاحيات ومهام مستويات السلطة الثلاثة "السيادية ومجلسي الوزراء والتشريعي.

وكانت الجبهة الثورية قد اجتمعت في أديس ابابا مع قوى التغيير، ونجحوا في صياغة رؤية للسلام، واتفق جميع الأطراف على إدراجها كاملة غير منقوصة في وثيقتي الإعلان السياسي والدستوري.

والجدير بالذكر أن "الجبهة الثورية" تضم ثلاث حركات مسلحة همي "تحرير السودان" برئاسة أركو مناوي، و"الحركة الشعبية"، بقيادة مالك عقار، و"العدل والمساواة"، وتلك الحركات منضوية تحت "تحالف نداء السودان" أحد مكونات قوى "الحرية والتغيير".

 

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