بعد الوفد الإماراتي.. وفد قطري من خفر السواحل يصل طهران

وصل وفد عسكري قطري تابع لحرس السواحل إلى إيران اليوم الأحد، يترأسه القائد عبد العزيز علي المهندي، لبحث التعاون البحري بين البلدين.

ومن المقرر أن يبحث الطرفين في الاجتماع تقييم الإنجازات السابقة، وسيناقش طرح سبل جديدة في مجال التعاون البحري الحدودي بين البلدين.

وأفدت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، إن الاجتماعات المشتركة لخفر السواحل الإيرانية مع نظائرها في الدول جنوب الخليج، تصب في إطار تعزيز وتنمية العلاقات بين الطرفين، وتؤكد على وجود إرادة سياسية لدى جميع الدول المطلة على الخليج لخلق أجواء إيجابية من التعاون.

وتأتي الزيارة في إطار المشاركة في الاجتماع الخامس عشر المشترك لخفر السواحل الإيرانية القطرية، حيث سيجتمع الوفد القطري بقائد حرس الحدود الإيراني، قاسم رضائي.

يُجدر الإشارة إلى أن وفود من إيران والإمارات كانوا قد أبرموا الخميس الماضي، اتفاقا للتعاون الحدودي بينهما، واتفق الطرفان على عقد الاجتماعات لمناقشة التعاون الحدودي كل ستة أشهر.