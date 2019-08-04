Responsive image

29º

4
أغسطس

الأحد

26º

4
أغسطس

الأحد

 خبر عاجل
  • الشرطة الأمريكية: 7 جرحى في إطلاق نار قرب ملعب غربي شيكاغو
     منذ حوالى ساعة
  • سودانيون يحتشدون أمام مقر توقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير للاحتفال والتأكيد على مطالبهم.
     منذ 6 ساعة
  • حميدتي: طوينا اليوم صفحة من تاريخ السودان كان يسودها التناحر.
     منذ 6 ساعة
  • حميدتي: النتيجة التي خرجنا بها اليوم هي لا غالب ولا مغلوب.
     منذ 6 ساعة
  • رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير: التحقيق العادل الشفاف لمحاسب قتلة الثوار سيكون أولوية خلال المرحلة المقبلة.
     منذ 6 ساعة
  • الوسيط الإثيوبي: إثيوبيا والاتحاد الأفريقي سيكونان مع السودان في نضاله حتى تنتهي مرحلة وضعه ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب.
     منذ 6 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:37 صباحاً


الشروق

5:10 صباحاً


الظهر

12:01 مساءاً


العصر

3:38 مساءاً


المغرب

6:52 مساءاً


العشاء

8:22 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

بعد الوفد الإماراتي.. وفد قطري من خفر السواحل يصل طهران

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 266
بعد الوفد الإماراتي.. وفد قطري من خفر السواحل يصل طهران

وصل وفد عسكري قطري تابع لحرس السواحل إلى إيران اليوم الأحد، يترأسه القائد عبد العزيز علي المهندي، لبحث التعاون البحري بين البلدين.

ومن المقرر أن يبحث الطرفين في الاجتماع تقييم الإنجازات السابقة، وسيناقش طرح سبل جديدة في مجال التعاون البحري الحدودي بين البلدين.

وأفدت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، إن الاجتماعات المشتركة لخفر السواحل الإيرانية مع نظائرها في الدول جنوب الخليج، تصب في إطار تعزيز وتنمية العلاقات بين الطرفين، وتؤكد على وجود إرادة سياسية لدى جميع الدول المطلة على الخليج لخلق أجواء إيجابية من التعاون.

وتأتي الزيارة في إطار المشاركة في الاجتماع الخامس عشر المشترك لخفر السواحل الإيرانية القطرية، حيث سيجتمع الوفد القطري بقائد حرس الحدود الإيراني، قاسم رضائي.

يُجدر الإشارة إلى أن وفود من إيران والإمارات كانوا قد أبرموا الخميس الماضي، اتفاقا للتعاون الحدودي بينهما، واتفق الطرفان على عقد الاجتماعات لمناقشة التعاون الحدودي كل ستة أشهر.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers