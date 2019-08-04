السودان.. العسكر وقوى التغيير يوقعان على الإعلان الدستوري

وقعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، والمجلس العسكري الانتقالي بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري.

ووقع على الوثيقة من جانب قوى الحرية والتغيير أحمد ربيع، ومن جانب المجلس الانتقالي العسكري الفريق محمد حمدان دقلو، لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.

وحسب مصادر مُطلعة على المفاوضات بين الجانبين، فإنه سيتم التوقيع النهائي في 18 أغسطس والإعلان عن تشكيل مجلس السيادة، سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتؤدي إلى انتخابات

كما سيتم تعيين رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس وستعقد الحكومة أول اجتماع لها في 28 أغسطس، فيما سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة في أول سبتمبر.