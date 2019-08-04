مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين جراء حادث تصادم بـ"الدقهلية"

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، جراء حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة نقل على طريق "بنى عبيد- فارس" أمام السينما القديمة.



وكان أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا يفيد بوفاة "محمد أحمد الرفاعي"، 17 عاما، مقيم بقرية الديسة، وإصابة "محمود أحمد الرفاعي"، 13 عاما بكسر في الذراع الأيمن، و"حسام حسن فهمي محمد"، 27 عاما بكسور بالساق اليسرى.



تم نقل المصابين لمستشفى بنى عبيد لتلقي العلاج، وإيداع جثة المتوفى بالمشرحة تحت تصرف النيابة، وتم التحفظ على السيارة والموتوسيكل، وتحرير المحضر اللازم بالوقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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