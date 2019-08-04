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رئيس حكومة أسبق يعلن ترشحه رسميا لرئاسة تونس

منذ حوالى ساعة
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رئيس حكومة أسبق يعلن ترشحه رسميا لرئاسة تونس

أعلن رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب "البديل التونسي"، مهدي جمعة، في خطاب له خلال تجمع لأنصار الحزب بالعاصمة ، الأحد 4 أغسطس ، خوضه الانتخابات الرئاسية، المقررة في 15 سبتمبر المقبل.

وتعهد "جمعة" بالعمل على توحيد الصف الوطني بالبلاد، والمضي بها الأمام في مختلف المجالات، مواجهة أعدائها داخليا وخارجيا.


وقاد السياسي التونسي الحكومة عاما واحدا بين 2014 و2015.


ولفت موقع إذاعة "موزاييك" المحلية إلى أن "جمعة" توجه بعد خطابه إلى مقر مركزي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لإيداع ترشحه.

وفي وقت سابق، أعلن حزب "تحيا تونس" أن رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد هو مرشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة في البلاد، ودعاه رسميا للترشح.

والجمعة الماضية، انطلقت مرحلة تقديم طلبات الترشح، وتتواصل إلى الجمعة المقبلة، قبل أن تعلن هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للطلبات المقبولة في 14 أغسطس الجاري.

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