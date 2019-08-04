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السلطات السعودية تحرم الغامدي من وداع طفلته

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 288
السلطات السعودية تحرم الغامدي من وداع طفلته

نعى الباحث والأكاديمي السعودي المعارض "سعيد بن ناصر الغامدي"، طفلته التي تُوفيت دون أن يتمكن من رؤيتها؛ لكونه مطلوباً للسلطات السعودية، ويقيم في لندن.

\وقال "الغامدي" في تغريدة على منصة "تويتر"، السبت: "توفيت طفلتي (شهرة) ولم يُكتب لي أن أراها عياناً أو أقبّلها وأضمّها".
وأضاف: "رحمها الله، فقد طاردني الظالم بغياً وعَدواً؛ وحرمني من رؤية أطفالي وأهلي بطشاً وجوراً".
في عيد الفطر الماضي،

عبَّرت بنته "لبنى"، البالغة من العمر 6 سنوات، عن اشتياقها إلى والدها؛ وهو ما أثار تفاعلاً كبيراً معها.

كان حساب "معتقلي الرأي" المهتم بنقل أخبار المعتقلين في المملكة، كشف عن فصل "السلطات السعودية" أبناء الداعية من وظائفهم.
وقال الحساب في تغريدات على "تويتر"، في يونيو الماضي: إن "السلطات السعودية تجدد ممارستها القمعية بحق الأكاديمي الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي، وتقوم بطي قيد أبنائه تعسفياً من وظائفهم وتقطع رواتبهم".
وأضاف في تغريدة أخرى: "طي قيد أبناء "الغامدي" من وظائفهم جاء بعد أشهر من منع السلطات أطفاله الصغار تعسفياً من السفر لزيارته (حيث إنه مقيم خارج المملكة)، وبعد أن قامت أيضاً بقطع راتبه التقاعدي؛ إمعاناً منها في الانتهاكات وقمع الحريات".

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