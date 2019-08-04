تاكتيكال ريبورت": أمير قطر رفض طلباً من محمد بن سلمان

قال تقرير لموقع "تاكتيكال ريبورت" الاستخباراتي، إنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يواصل مشاريعه الدفاعية، بهدف الحصول على مصنع سعودي لبعض أجزاء طائرة "لوكهيد مارتن F-15" ، في الوقت الذي يقال فيه إن ماريلاند هيوسون، الرئيس التنفيذي لشركة "لوكهيد مارتن"، تفكر في مشروع للصناعات العسكرية السعودية (SAMI) لتمويل خط إنتاج جديد في المملكة للحصول على نسخة من طائرة مقاتلة من طراز F-16.

وأبرمت شركة "لوكهيد مارتن" بالفعل اتفاقية تعاون مشترك مع شركة تقنية السعودية للتكنولوجيا لتجميع 150 مروحية “بلاك هوك” في المملكة.

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وعلى الرغم من ذلك، تعتزم وزارة الدفاع السعودية مواصلة شراء طائرات الهليكوبتر متعددة الأدوار للقوات الجوية الملكية السعودية والقوات البرية الملكية السعودية حتى عام 2024.