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مطالب بفتح ملف المفقودين بالسودان.. وانتقادات للاتفاق

منذ 3 ساعة
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مطالب بفتح ملف المفقودين بالسودان.. وانتقادات للاتفاق

دعا "التجمع الاتحادي" السوداني المعارض، اليوم الأحد 4 أغسطس ، شركاؤه في قوى إعلان الحرية والتغيير، إلى استهلال المرحلة الانتقالية بفتح ملف المفقودين في أحداث فض اعتصام القيادة العامة ، معتبرا انها واحدة من هموم المرحلة المقبلة".

وقال التجمع أحد مكونات "الحرية والتغيير": إن "قضية المفقودين قسريا خلال الأحداث التي صاحبت الاحتجاجات.

ودعا الحرية والتغيير والتنظيمات السياسية الأخرى، إلى "العمل سويا وبذل كل الجهود لحل هذه القضية، من أجل كل المفقودين في عهد النظام البائد".

وفي تموز/ يوليو الماضي، كشف "تجمع المهنيين السودانيين" "اختفاء قسري لمئات المواطنين"، في أعقاب أحداث فض اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم في 3 يونيو/ حزيران المنصرم.

وصباح الأحد، وقع وثيقة الإعلان الدستوري، كل من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وأحمد الربيع عن "قوى إعلان الحرية والتغيير".

إلى ذلك انتقدت تجمعان سودانيان مسلحان الاتفاق، وأعلنا أنه لا يلبي الطموحات من أجل السلام في السودان.


حركة تحرير السودان جناح مني أركو مناوي، انتقدت وثيقة الإعلان الدستوري الموقعة اليوم وقالت إنها: "رفضت السلام بالشكل القاطع".

وأضاف مناوي في تغريدة على تويتر: "الجبهة الثورية السودانية تقدمت بمشروع الخروج من الخلل البنيوي السوداني التاريخي ليؤسس السلام ، لكنه خُذل" دون توضيح.
بدوره، قال قائد حركة "العدل والمساواة" جبريل إبراهيم، إن "هنالك قضايا محورية في وثيقة الجبهة الثورية السودانية، لم تجد طريقها إلى الوثيقة الدستورية التي وقعت صباح اليوم بالأحرف الأولى"..

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