مخاوف من كارثة.. عقب إعادة مجموعات ليبية الكهرباء لمناطقها بالقوة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، الأحد 4 أغسطس ، أن مجموعات مسلحة اقتحمت محطات كهرباء، وأعادت التيار إلى مناطقها بالقوة، ما أدى إلى انقطاعه عن مناطق أخرى.



يشار إلى أن الشركة تقوم بقطع التيار عن مختلف المناطق بالتناوب، في إطار خطة للحفاظ على استقرار الشبكة التي تعاني من نقص في التوليد منذ سنوات، فيما تتكرر محاولات إعادة الكهرباء بالقوة، ما يهدد الشبكة.



وأوضحت الشركة، في بيان نشرته عبر فيسبوك، أن مجموعات "خارجة عن القانون"، اقتحمت ظهر الأحد محطات تحويل شرق طرابلس و"كعام" و"الخمس" و"بوكماش"، وأعادت التيار الكهربائي إلى مناطقها بالقوة.



وأضافت أن ذلك نتج عنه تعطيل وصول التغذية الكهربائية لمحطة الزاوية، ومن ثم انقطاع الكهرباء عن مدن الزاوية والحرشة والجميل والعجيلات وجنوب صرمان.



واشار البيان إلى أن "هذه التصرفات غير المسؤولة تسببت في انخفاض التردد، الأمر الذي يؤدي إلى خروج بعض وحدات التوليد عن الخدمة، وتهديد استقرار الشبكة الكهربائية".