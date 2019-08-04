بالرغم من جرائمه ضد المدنيين.. السيسي يجدد دعمه لحفتر

غم ما يشنه اللواء المتقاعد خليفة حفتر علي العاصمة الليبية طرابلس من هجمات تتسبب في خسائر بالارواح واخري مادية ، أعلن عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد 4 أغسطس ، خلال أتصالي هاتفي مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التأكيد مجددا على دعمه حفتر.



وأفاد بيان صادر عن الرئاسة ، أن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون، بحثا فيه ملفات ثنائية وإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا.

يشار إلى أن نظام الانقلاب يدعم حفتر في حربه ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وهجومه المتواصل على العاصمة طرابلس.



وأكد ماكرون، بحسب البيان، على "أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية، التي تمثل تهديدا لأمن المنطقة بأكملها".



وأسفر هجوم جيش حفتر على طرابلس، منذ بدايته في 4 أبريل/ نيسان الماضي وحتى 5 يوليو/تموز، عن سقوط أكثر من ألف قتيل، ونحو 5 آلاف و500 جريح، وفق منظمة الصحة العالمية.