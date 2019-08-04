Responsive image

32º

4
أغسطس

الأحد

26º

4
أغسطس

الأحد

 خبر عاجل
  • غسان سلامة: الضربات الجوية التي استهدفت مطار معيتيقة أجبرت مايزيد على 250 حاجا للبحث عن ترتيبات بديلة. - المنطقة المتاخمة للمدرج الذي تستخدمه الطائرات الجوية تعرضت للقصف.
     منذ 2 ساعة
  • غسان سلامة: الضربات الجوية التي استهدفت مطار معيتيقة أجبرت مايزيد على 250 حاجا للبحث عن ترتيبات بديلة. - المنطقة المتاخمة للمدرج الذي تستخدمه الطائرات الجوية تعرضت للقصف.
     منذ 2 ساعة
  • عاجل| زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين في البحر غرب الشيخ عجلين بقطاع غزة.
     منذ 4 ساعة
  • اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.
     منذ 4 ساعة
  • الشرطة الأمريكية: 7 جرحى في إطلاق نار قرب ملعب غربي شيكاغو
     منذ 6 ساعة
  • سودانيون يحتشدون أمام مقر توقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير للاحتفال والتأكيد على مطالبهم.
     منذ 11 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:37 صباحاً


الشروق

5:10 صباحاً


الظهر

12:01 مساءاً


العصر

3:38 مساءاً


المغرب

6:51 مساءاً


العشاء

8:21 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

بالرغم من جرائمه ضد المدنيين.. السيسي يجدد دعمه لحفتر

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 150
بالرغم من جرائمه ضد المدنيين.. السيسي يجدد دعمه لحفتر

غم ما يشنه اللواء المتقاعد خليفة حفتر علي العاصمة الليبية طرابلس من هجمات تتسبب في خسائر بالارواح واخري مادية ،  أعلن عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد 4 أغسطس ، خلال أتصالي هاتفي مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التأكيد مجددا على دعمه حفتر. 


وأفاد بيان صادر عن الرئاسة ، أن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون، بحثا فيه ملفات ثنائية وإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا.
يشار إلى أن نظام الانقلاب يدعم حفتر في حربه ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وهجومه المتواصل على العاصمة طرابلس.


وأكد ماكرون، بحسب البيان، على "أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية، التي تمثل تهديدا لأمن المنطقة بأكملها".


وأسفر هجوم جيش حفتر على طرابلس، منذ بدايته في 4 أبريل/ نيسان الماضي وحتى 5 يوليو/تموز، عن سقوط أكثر من ألف قتيل، ونحو 5 آلاف و500 جريح، وفق منظمة الصحة العالمية.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers