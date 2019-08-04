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جدول زمني للمرحلة الإنتقالية بالسودان

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 92
جدول زمني للمرحلة الإنتقالية بالسودان

اتفق الفرقاء السودانيون على جدول زمني للمرحلة الانتقالية في البلاد تشمل تعيين مجلس سيادة إلى جانب حل المجلس العسكري الحاكم ، حيث ما تم الاتفاق عليه في "وثيقة الإعلان الدستوري"، الموقعة بالأحرف الأولى، الأحد، علي أن تصل المرحلة الانتقالية إلى 39 شهرا، تنتهي بالانتخابات.

وفيما يلي جدول زمني بما اتفق عليه الجانبان:

** 17 أغسطس/آب الجاري مراسم التوقيع النهائي على اتفاق "وثيقة الإعلان الدستوري"

** 18 أغسطس/ آب.. تعيين مجلس السيادة وحل المجلس العسكري الانتقالي.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من التوقيع النهائي على الاتفاق (17 أغسطس)، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية.

** 19 أغسطس/آب.. مجلس السيادة يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء

** 19 أغسطس/آب .. مجلس السيادة يعقد أول اجتماعاته

** 20 أغسطس/ آب.. تعيين رئيس الوزراء من قبل مجلس السيادة.

** 21 أغسطس/آب رئيس الوزراء الجديد يؤدي اليمين الدستورية.

** 28 أغسطس/آب .. تعيين أعضاء مجلس الوزراء.

** 30 أغسطس/آب .. مجلس السيادة يعتمد تعيين أعضاء مجلس الوزراء.

** 31 أغسطس/آب.. الوزراء يؤدون اليمين الدستورية.

** 31 أغسطس/آب .. مجلس الوزراء يعقد أولى اجتماعاته.

** 1 سبتمبر/أيلول..أول اجتماع مشترك لمجلس السيادة والوزراء.

** 1 سبتمبر/أيلول.. بدء عملية إجراءات السلام الشامل.

** تستمر المرحلة الانتقالية 39 شهرًا تنتهي بإجراء الانتخابات.

وفي وقت سابق الأحد، وقع "المجلس العسكري" وقوى إعلان "الحرية والتغيير" في السودان بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري.‎

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