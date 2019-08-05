Responsive image

28º

5
أغسطس

الإثنين

26º

5
أغسطس

الإثنين

 خبر عاجل
  • غسان سلامة: الضربات الجوية التي استهدفت مطار معيتيقة أجبرت مايزيد على 250 حاجا للبحث عن ترتيبات بديلة. - المنطقة المتاخمة للمدرج الذي تستخدمه الطائرات الجوية تعرضت للقصف.
     منذ 7 ساعة
  • غسان سلامة: الضربات الجوية التي استهدفت مطار معيتيقة أجبرت مايزيد على 250 حاجا للبحث عن ترتيبات بديلة. - المنطقة المتاخمة للمدرج الذي تستخدمه الطائرات الجوية تعرضت للقصف.
     منذ 7 ساعة
  • عاجل| زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين في البحر غرب الشيخ عجلين بقطاع غزة.
     منذ 8 ساعة
  • اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.
     منذ 8 ساعة
  • الشرطة الأمريكية: 7 جرحى في إطلاق نار قرب ملعب غربي شيكاغو
     منذ 10 ساعة
  • سودانيون يحتشدون أمام مقر توقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير للاحتفال والتأكيد على مطالبهم.
     منذ 15 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:37 صباحاً


الشروق

5:10 صباحاً


الظهر

12:01 مساءاً


العصر

3:38 مساءاً


المغرب

6:51 مساءاً


العشاء

8:21 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

مطار معيتيقة يعلن نجاة طائرة مدنية من قصف لقوات حفتر

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 138
مطار معيتيقة يعلن نجاة طائرة مدنية من قصف لقوات حفتر

أعلن مطار "معيتيقة" الدولي بطرابلس عبر حسابه على "فيسبوك" نجاة طائرة مدنية، مساء الأحد 4 أغسطس ، من قصف نفذته قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال المطار،"، إن طائرة "طيران البراق" (شرطة طيران ليبية خاصة) التي كانت قاصدة مطار قرطاج الدولي في تونس نجت من قصف تعرض له المطار.

ونشرت الصفحة صورة للطائرة تظهر بالقرب منها دخانا متصاعدا ناجما عن القصف، الذي لم توضح طبيعته.

وبات توقف الملاحة لفترات في مطار معيتيقة أمرا شائعا على خلفية تعرضه لقذائف أو قصف جراء الهجوم الذي تشنه قوات حفتر، منذ أبريل/نيسان الماضي، على العاصمة طرابلس.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers