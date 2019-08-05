صور وفيديو| 12 سيارة إطفاء تحاول السيطرة على انفجار معهد الأورام

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دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، بـ12 سيارة إطفاء بموقع الانفجار الذي وقع بمحيط معهد الأورام بمنطقة المنيل.

وقال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة إن دوي الانفجار الذي سُمع بوسط العاصمة وتحديدا بمنطقة المنيل، اليوم الإثنين، ناتج عن انفجار خزان أكسجين داخل مبنى معهد الأورام.

وكشفت وزارة الداخلية عن ملابسات الانفجار الذي وقع بمحيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، مساء أمس الأحد.

وفي سياق آخر، صرح مصدر أمنى أنه حال سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الإتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ 3 سيارات، الأمر الذى أدى حدوث انفجار نتيجة الإصطدام.

وقال المصدر إن الحادث أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ألسنة اللهب بمعهد الأورام بالقرب من كورنيش النيل في محافظة القاهرة.