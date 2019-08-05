Responsive image

29º

5
أغسطس

الإثنين

26º

5
أغسطس

الإثنين

 خبر عاجل
  • غسان سلامة: الضربات الجوية التي استهدفت مطار معيتيقة أجبرت مايزيد على 250 حاجا للبحث عن ترتيبات بديلة. - المنطقة المتاخمة للمدرج الذي تستخدمه الطائرات الجوية تعرضت للقصف.
     منذ 5 ساعة
  • غسان سلامة: الضربات الجوية التي استهدفت مطار معيتيقة أجبرت مايزيد على 250 حاجا للبحث عن ترتيبات بديلة. - المنطقة المتاخمة للمدرج الذي تستخدمه الطائرات الجوية تعرضت للقصف.
     منذ 5 ساعة
  • عاجل| زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين في البحر غرب الشيخ عجلين بقطاع غزة.
     منذ 7 ساعة
  • اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.
     منذ 7 ساعة
  • الشرطة الأمريكية: 7 جرحى في إطلاق نار قرب ملعب غربي شيكاغو
     منذ 9 ساعة
  • سودانيون يحتشدون أمام مقر توقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير للاحتفال والتأكيد على مطالبهم.
     منذ 14 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:37 صباحاً


الشروق

5:10 صباحاً


الظهر

12:01 مساءاً


العصر

3:38 مساءاً


المغرب

6:51 مساءاً


العشاء

8:21 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

صور وفيديو| 12 سيارة إطفاء تحاول السيطرة على انفجار معهد الأورام

منذ 36 دقيقة
عدد القراءات: 128
صور وفيديو| 12 سيارة إطفاء تحاول السيطرة على انفجار معهد الأورام

دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، بـ12 سيارة إطفاء بموقع الانفجار الذي وقع بمحيط معهد الأورام بمنطقة المنيل.

وقال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة إن دوي الانفجار الذي سُمع بوسط العاصمة وتحديدا بمنطقة المنيل، اليوم الإثنين، ناتج عن انفجار خزان أكسجين داخل مبنى معهد الأورام.

وكشفت وزارة الداخلية عن ملابسات الانفجار الذي وقع بمحيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، مساء أمس الأحد.

وفي سياق آخر، صرح مصدر أمنى أنه حال سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الإتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ 3 سيارات، الأمر الذى أدى حدوث انفجار نتيجة الإصطدام.

وقال المصدر إن الحادث أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ألسنة اللهب بمعهد الأورام بالقرب من كورنيش النيل في محافظة القاهرة.

 

Ø±Ø¨ÙØ§ ØªØ­ØªÙÙ Ø§ÙØµÙØ±Ø© Ø¹ÙÙ: ââââØ´Ø®Øµ Ø£Ù Ø£ÙØ«Ø±âØ ÙâØ£Ø´Ø®Ø§Øµ ÙÙÙÙÙââ ÙâØ³ÙØ§Ø±Ø©âââ

Ø±Ø¨ÙØ§ ØªØ­ØªÙÙ Ø§ÙØµÙØ±Ø© Ø¹ÙÙ: ââââØ´Ø®Øµ Ø£Ù Ø£ÙØ«Ø±âØ ÙââØ£Ø´Ø®Ø§Øµ ÙÙÙÙÙâØ ÙâÙÙÙâââ ÙâÙØ´Ø§Ø·Ø§Øª ÙÙ Ø£ÙØ§ÙÙ ÙÙØªÙØ­Ø©âââ

Ø±Ø¨ÙØ§ ØªØ­ØªÙÙ Ø§ÙØµÙØ±Ø© Ø¹ÙÙ: ââØ´Ø®Øµ ÙØ§Ø­Ø¯âØ ÙâââÙÙÙÙâ ÙâÙØ´Ø§Ø·Ø§Øª ÙÙ Ø£ÙØ§ÙÙ ÙÙØªÙØ­Ø©ââââ

Ø±Ø¨ÙØ§ ØªØ­ØªÙÙ Ø§ÙØµÙØ±Ø© Ø¹ÙÙ: ââââØ´Ø®Øµ Ø£Ù Ø£ÙØ«Ø±âØ ÙââØ£Ø´Ø®Ø§Øµ ÙÙÙÙÙâØ ÙâØ£Ø´Ø®Ø§Øµ ÙÙØ´ÙÙâââ ÙâÙØ´Ø§Ø·Ø§Øª ÙÙ Ø£ÙØ§ÙÙ ÙÙØªÙØ­Ø©âââ

Ø±Ø¨ÙØ§ ØªØ­ØªÙÙ Ø§ÙØµÙØ±Ø© Ø¹ÙÙ: ââââØ´Ø®Øµ Ø£Ù Ø£ÙØ«Ø±âØ ÙâØ£Ø´Ø®Ø§Øµ ÙÙÙÙÙââ ÙâØ·Ø¹Ø§Ùâââ

Ø±Ø¨ÙØ§ ØªØ­ØªÙÙ Ø§ÙØµÙØ±Ø© Ø¹ÙÙ: ââÙÙØ¸Ø± Ø¯Ø§Ø®ÙÙââ

Ø±Ø¨ÙØ§ ØªØ­ØªÙÙ Ø§ÙØµÙØ±Ø© Ø¹ÙÙ: ââÙØ´Ø§Ø·Ø§Øª ÙÙ Ø£ÙØ§ÙÙ ÙÙØªÙØ­Ø©ââ

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers