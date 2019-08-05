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تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 أسخاص بتهمة قتل طفلة

منذ حوالى ساعة
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تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 أسخاص بتهمة قتل طفلة

نفذت مصلحة السجون حكم بالإعدام على 5 أشخاص بينهم 4 من أسرة واحدة، بعد أن قضت المحكمة بحكم الإعدام بحق المُتهمين بقتل طفلة بعد خطفها مقابل فدية.

وحسب مصادر أمن، فإن تنفيذ حكم الإعدام بحق المُتهمين، نظرا لقتلهم الطفلة شيماء، أربع سنوات أثناء ذهابها للحضانة، وإلقائها في منور منزلهم بقرية العويضة بمركز قطور.

والمتهمون المنفذ بحقهم حكم الإعدام هم: حمادة عبد الفتاح قنديل، 46 عاما، وزوجته أسماء علي، 40 عاما، ابنهما إسلام، 22 عاما، ابنتهما أسماء، 19 عاما، وجميعهم مقيمون بقرية العويضة بمركز قطور، وخطيب الأخيرة، أيمن شلبي، 21 عاما، من قرية دماط بمركز قطور.

وتُشير المصادر إلى أن الحكم نُفِّذ في الساعات الأولى من صباح اليوم، وجرى تسليم جثامين المتهمين إلى ذويهم ودفنهم بمقابر العائلة، تحت حراسة أمنية مشددة، نظرا لوجود صلة قرابة بين أسرة الطفلة المجني عليها، والمتهمين.

 

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