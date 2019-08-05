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السودان.. استشهاد مُتظاهر في تظاهرة مساء أمس الأحد

منذ 2 ساعة
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السودان.. استشهاد مُتظاهر في تظاهرة مساء أمس الأحد


أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مساء الأحد، مقتل مُتظاهر سوداني في احتجاجات بمدينة دنقلا شمال البلاد.

وحسب لجنة الأطباء، فإن الشهيد ياسر سيد البالغ من العمر 25 عاما، قُتل بطلق ناري في الرقبة أثناء مظاهرات بمدينة دنقلا، دون إضافة أي تفاصيل عن التظاهرة.

وكان المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير"، قد وقعا بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري.، والتي تنص على تعيين مجلس سيادة إلى جانب حل المجلس العسكري الحاكم.

كما اتفق العسكر وقوى التغيير في الإعلان الدستوري، على أن المرحلة الانتقالية تمتد 39 شهرا، تنتهي بالانتخابات.

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