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ليبيا.. 40 قتيل جراء استهداف قوات حفتر لحفل زفاف بـ"مدينة مرزق"

منذ حوالى ساعة
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ليبيا.. 40 قتيل جراء استهداف قوات حفتر لحفل زفاف بـ"مدينة مرزق"

لقي نحو 40 شخصًا مصرعهم وأصيب العشرات بجروح متفاوتة، جراء غارات نفذتها طائرات تابعة لقوات خليفة حفتر، على مدينة مرزق جنوب البلاد مساء أمس الأحد.

وحسب "محمد عمر" عضو المجلس البلدي، فإن طائرة عسكرية تابعة لحفتر استهدفت حي القلعة السكني الذي يقطنه مواطنون من مكون التبو، مُشيرًا إلى  أن القصف تسبب في وقوع عديد الخسائر البشرية والمادية من دون تحديدها، فيما ذكرت وسائل إعلام عربية إن القصف استهدف عرسا.

وإفادة قناة الجزيرة نقلاً مصادر طبية في مستشفى مدينة مرزق، أن نحو أربعين شخصا قتلوا وأصيب أربعون آخرون في قصف جوي شنته طائرة مسيرة تابعة لقوات  حفتر على المدين، أثناء حفل زفاف.

 

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