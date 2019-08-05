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أنصار الله تُعلن استهداف مواقع إستراتيجية في ثلاث عمليات مختلفة

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 173
أنصار الله تُعلن استهداف مواقع إستراتيجية في ثلاث عمليات مختلفة

شنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين اليوم الاثنين، هجوم بطائرات مسيرة على ثلاثة أهدف إستراتيجية عسكرية ومدنية في السعودية في وقت واحد.


وحسب المتحدث باسم قوات الجماعة "يحيى سريع"، فإن سلاح الجو المسير نفذ عمليات واسعة باتجاه كل من مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط ومطار نجران، بعدد كبير من طائرات قاصف "كي2" المسيرة.

وكشف سريع عن تفاصيل الهجوم قائلاً: العملية الأولى استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار في مطار نجران بعدد من طائرات "كي2"، مؤكدة على أن الإصابة كانت مباشرة وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.

فيما استهدفت العملية الثانية مواقع عسكرية مهمة وحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعسير بعدد من طائرات قاصف وكانت الإصابة دقيقة.

أما بالنسبة للعملية الثالثة، فقد تمكنت الجماعة من استهداف مرابض الطائرات وأهدافا أخرى في مطار أبها الدولي وأصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.

يأتي ذلك بعد تعهد أنصار الله بتوجيه ضربات موجعة وتوسيع دائرة الاستهداف، ردا على جرائم التحالف وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني التي كان آخرها الـ21 غارة خلال الـ48 ساعة الماضية.

 

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