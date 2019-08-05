"جنيف لحقوق الإنسان" يدعو للتحقيق بوفاة معتقل سعودي

دعا مجلس جنيف للحقوق والحريات إلى تحقيق دولي مستقل، في ملابسات وفاة معتقل رأي في السجون السعودية، جراء الإهمال الطبي وأنباء عن تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.

وأشار المجلس إلى أنه تلقى إفادات بوفاة الداعية صالح عبد العزيز الضميري المعتقل في سجن الطرفية في المملكة، والذي تسلمت عائلته جثته السبت الماضي.

وكان الضميري يعاني من مرض القلب ورهن العزل الانفرادي وسبق أن اعتقل عدة مرات على خلفيات مرتبطه بأرائه ودعوته لإطلاق سراح دعاة إسلاميين معتقلين في السعودية.

وأدان مجلس جنيف "سوء أوضاع معتقلي الرأي في السعودية، التي تملك سجلا سيئا في معاملة المعتقلين المعارضين للنظام، بما في ذلك شبهات التعذيب والإهمال طبي".