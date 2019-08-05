Responsive image

31º

5
أغسطس

الإثنين

26º

5
أغسطس

الإثنين

 خبر عاجل
  • 5 مصابين باطلاق نر بملهي ليلي في كندا
     منذ 10 دقيقة
  • وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية: ندعو المجتمع الدولي للتحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها حفتر وأتباعه
     منذ 25 دقيقة
  • دل إيست آي تكشف عن وثيقة إماراتية تتضمن ما سمته "الخطة الاستراتيجية" للسعودية للضغط على أردوغان وإضعافه
     منذ 4 ساعة
  • ظريف: ندعو بعض دول الجوار الى عدم شراء أمنها لانه لا يُشترى بل يستتب من خلال التعاون والأمن مشترك
     منذ 11 ساعة
  • ظريف: أميركا تدعي تطبيق القانون لكنها تتعامل مع القوانين الدولية وفق مصالحها فقط
     منذ 11 ساعة
  • ظريف: أميركا في عزلة وهناك معارضة دولية واسعة لسياسة ترامب التي عليها أن تعيد بناء هيكليتها
     منذ 11 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:37 صباحاً


الشروق

5:10 صباحاً


الظهر

12:01 مساءاً


العصر

3:38 مساءاً


المغرب

6:51 مساءاً


العشاء

8:21 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

ارتفاع قتلى قصف حفتر لـ"مرزق" لأكثر من 45

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 81
ارتفاع قتلى قصف حفتر لـ"مرزق" لأكثر من 45

أعلن مصدر ليبي، اليوم الإثنين 5 إ، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الجوي الذي شنه طيران اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مساء الأحد، على حي سكني في مدينة "مرزق" (جنوب) إلى أكثر من 45 قتيلا، وأكثر من 55 جريحا بينهم أطفال ونساء. 

وفي حديثه للأناضول، أضاف مصدر بالتجمع الوطني التباوي (ممثل لقبائل التبو في ليبيا) أن القصف "استهدف مناسبة اجتماعية وهي عرس لأحد أبناء التبو بالمنطقة فمن الطبيعي أن يكون عدد القتلى كبير". 

وأشار إلى أن "التجمع الوطني يطالب بفتح تحقيق دولي في الحادث ومحاسبة من يخطط لخلق عداء بين القبائل في الجنوب الليبي". 

 

واستغرب موقف رئيس البعثة الأممية في ليبيا غسان سلامة (لم يصدر عنه تعليق حتى الساعة). 

وفي وقت سابق اليوم، حمّل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، في بيان، قوات حفتر، مسؤولية القصف الجوي على مدينة "مرزق".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers