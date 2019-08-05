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مصرع 3 أطفال وإصابة 16 شخصاً في حوادث متفرقة

منذ 2 ساعة
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مصرع 3 أطفال وإصابة 16 شخصاً في حوادث متفرقة

لقي 3 أطفال، اليوم الإثنين 5 أغسطس ، مصرعهم في 3 حوادث متفرقة بمركز ومدينة قنا ومركز "قوص" جنوبي محافظة قنا. 
وتلقَّى اللواء "مجدي القاضي" مدير أمن قنا، 3 إخطارات، بوقوع 3 حوادث في أماكن متفرقة بقنا، راح ضحيتها 3 أطفال إناثلا تتعدي اعمارهن 7 سنوات.
وتوفيت "قمر شعبان أبو الفضل" ذات الـ 7 أعوام، بعدما كانت في حفل زفاف، وخرجت لتتناول المياه من كولدير مياه، ولقيت مصرعها صعقاً بالكهرباء؛ بسبب وجود سلك عارٍ في "الكولدير".
كما لقيت طفلة عمرها 5 أعوام، مصرعها، في حادث تصادم تروسيكل وسيارة بالطريق الزراعي بقنا.
ولقيت "مريم أحمد مصطفى"، ٥ أعوام، مصرعها بعد سقوطها من الطابق الثالث بمركز "قوص".
وتم نقل الجثث إلى مستشفى قنا وقوص، وتحرَّرت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولّى التحقيقات.
كما أُصيب 13 مواطناً، في حادثي انقلاب سيارتين، أحدهما نقل والأخرى ملاكي، بطرق "القصير" و"الغردقة" بمحافظة البحر الأحمر، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع كل حادثة

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