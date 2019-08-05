الاتحاد الأوروبي يعلق على قصف حفتر لـ"مرزق"

علق الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين 5 يوليو ، على القصف الجوي الذي نفذته قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على مدينة مرزق جنوبي ليبيا وأوقع عشرات الضحايا بين قتيل وجريح ، مطالبة بتقديم مرتكبي جرائم الحرب ومن ينتهكون القانون الدولي الإنساني إلى العدالة من أجل محاسبتهم".



وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان، أن "الهجمات العشوائية ضد المناطق السكنية ذات الكثافة السكنية العالية قد ترقى لجريمة حرب ويجب وقفها فورا".

ودعا البيان جميع الليبيين لدعم مقترح المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة المتمثل بإعادة إطلاق المفاوضات السياسية وتنفيذ هدنة قبل عيد الأضحى.



وفي وقت سابق اليوم، حمّل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، في بيان، قوات حفتر، مسؤولية القصف الجوي على مدينة "مرزق"، والذي أسفر عن سقوط 45 قتيلا.