"المهنيين السودانيين" يحمّل "العسكري" مقتل متظاهر بدنقلا

حمل تجمع المهنيين السودانيين، الإثنين 5 أغسطس ، في بيان المجلس العسكري مسؤولية مقتل متظاهر، وإصابة 5 آخرين، في مدينة دنقلا شمالي البلاد ،وذلك بعد ساعات من توقيع اتفاق بين العسكر.



وقال البيان "نحمل المجلس العسكري مسؤولية ارتقاء الشهيد ياسر سيد (25 عاماً) من منطقة السليم بدنقلا الذي أصيب برصاصة في العنق، الأحد، أدت إلى مقتله في الحال، كما أصيب خمسة آخرون".

وأضاف "بخلاف أنها جريمة همجية فهي حدثت في ذات يوم التوقيع على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير".

واعتبر التجمع الحادث "جريمة تتحملها في البدء القوات النظامية من الجيش والشرطة التي كانت متواجدة في مكان الحدث".

وطالب بالاستجابة لمطالب أهالي المنطقة المتمثلة في "تقديم الجناة للعدالة، وإقالة والي الولاية الشمالية فوراً، ومحاسبة اللجنة الأمنية بالولاية على "التقصير والإهمال"، والعمل على حل مشكلتي الكهرباء والمياه حلا جذرياً".