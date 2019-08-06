قوات"حفتر" تدعى تدمير "طائرة شحن تركية" في مصراتة

ادعى سلاح الجوي التابع لقيادة المشير خليفة حفتر،تدمير ما قال إنها "طائرة شحن قادمة من تركيا محملة بصواريخ خاصة بالطائرات المسيرة لحظة هبوطها في مصراتة".



وأوضحت "قوات حفتر" أنه دمر بإطلاق صاروخ واحد فقط طائرة شحن من طراز "إيل - 76" أثناء هبوطها في مدرج الكلية الجوية في مدينة مصراتة.

كما أعلن أن سلاحه الجوي شن أيضا ثلاث غارات أخرى صباح اليوم استهدفت محطتي رادار "B 12" و"B14" للدفاع الجوي في الكلية الجوية بمصراتة، مشيرا إلى أن نسبة نجاح الغارات كانت 100%، ومن دون وقوع أضرار جانبية.

وأعلنت غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسة لحفتر أن طائراتها استهدفت طائرة نقل محملة بالذخائر والعتاد في مطار "مصراته العسكري"، ودمرتها بالكامل إضافة لثلاث ضربات أخرى تمت بالتزامن على ذات الموقع.

وأظهرت مقاطع فيديو اشتعال النيران داخل الكلية الجوية الواقعة جنوب مدينة مصراتة، وسجلت دوي انفجار متتال للذخائر.

يذكر أن سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق الوطني كان قد دمر بغارة نفذت في 26 يوليو الماضي طائرتي شحن تابعتين لشركة خاصة أوكرانية على مهبط قاعدة الجفرة الجوية التابعة لقوات حفتر في منطقة الجفرة وسط الصحراء الليبية.

وإثر ذلك، شنت طائرات "حفتر" غارات استهدفت الكلية الجوية في مصراتة لأول مرة.

وبذلك تكون الغارة الجوية التي استهدفت المكان اليوم الثانية منذ انطلاق العمليات العسكرية فى محاولة للسيطرة على العاصمة طرابلس في 4 أبريل الماضي.