نظر تجديد حبس "فتاة العياط" اليوم بسبب "العيد"

ينظر قاضي المعارضات، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس "أميرة. أ" المعروفة بـ"فتاة العياط" المتهمة بقتل سائق ميكروباص، والتي قالت في التحقيقات إنه حاول اغتصابها ما دفعها للدفاع عن نفسها فقتلته بعدة طعنات أودت بحياته قبل أن تعرض على النيابة وتوجه لها تهمة القتل وتقرر حبسها احتياطيا.

وجاء قرار نظر تجديد حبسها اليوم، على الرغم من كون الموعد المحدد للتجديد كان الأسبوع المقبل، وذلك نظرا لإجازات عيد الأضحى المبارك والتي تزامنت مع موعد نظر جلسة تجديد الحبس فتقرر نظرها اليوم.

يذكر أنه تم رفض استئناف المتهمة من قبل على قرار حبسها، حيث قررت المحكمة التي نظر أمامها الاستئناف رفضه وتجديد حبسها قبل عدة أيام.

وفي الجلسة الماضية التي نظر فيها الاستئناف على أمر حبس المتهمة واجهت محكمة جنوب الجيزة، الفتاة "أميرة" المعروفة إعلاميا بفتاة العياط باتهامها بقتل السائق فانهارت من البكاء أمام المحكمة واعترفت بتسديد عدة طعنات له بسكين بعدما حاول اغتصابها.

وقالت محامية المتهمة في تصريحات صحفية من قبل إن "التحقيقات ما زالت قائمة حتى الآن، وفي انتظار التقرير الرسمي للطب الشرعي والمعمل الجنائي، لأن هذين التقريرين هما الفيصل في براءة الفتاة، مؤكدة أن التقارير المبدئية ظهرت ولكن لم يرد للنيابة تقارير موثقة بشكل رسمي يمكن تقديمها للمحكمة، موضحة أن الفتاة في حالة هيستيرية للغاية، ووصلت لمرحلة أسوأ بكثير من السابق، ومنهارة نفسيا بشكل كبير".