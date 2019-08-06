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"بالفيديو": طلاب الجزائر يواصلون احتجاجاتهم للأسبوع 24

منذ 45 دقيقة
عدد القراءات: 98
"بالفيديو": طلاب الجزائر يواصلون احتجاجاتهم للأسبوع 24

انطلقت احتجاجات حاشدة لطلبة الجامعات الجزائرية للأسبوع 24،  مواصلة لمسيراتهم كل ثلاثاء ، رفضا لبقاء رموز نظام بوتفليقة وعلى رأسهم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين البدوي، مؤكدين على دعمهم لمطالب الحراك الشعبي.

وانطلقت مسيرة للطلبة الجامعيين، الثلاثاء، من ساحة الشهداء باتجاه وسط العاصمة، رفعوا خلالها لافتات تندد ببقاء رموز النظام في مراكز القرار وتطالب برحيلهم من قبيل "صامدون صامدون للعصابة رافضون" و"نعم للمفاوضات على رحيلكم"، و"مطلب الطلبة هو مطلب الشعب.. يتنحاو قاع (ارحلوا جميعا)"، و"لا حوار مع العصابة.. انتهى" وغيرها.

كما عرفت المسيرة شعارات تندد بعدد من وسائل الإعلام التي اتهمها الطلبة بتبعيتها للسلطة، حيث طردوا عددا من الصحفيين بساحة الأمير عبد القادر وطالبوا بصحافة حرة وعدالة مستقلة.ووفق صحيفة الخبر المحلية.

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