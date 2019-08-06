الرئيس التونسي الأسبق يعلن عن ترشحه للرئاسة

أعلن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي ، اليوم الثلاثاء 6 أغسطس ، ترشحة للرئاسة ، وذلك بعد أن رشحة حزبه لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة منتصف الشهر المقبل.

وفي وقت سابق ، أعلن تحالف "تونس أخرى" المكون من حزب الحراك وحركة وفاء، وعدد من المستقلين بعد اجتماع تشاوري مع رؤساء قوائم التحالف المرشحين للانتخابات التشريعية، وبالإجماع دعم المروزقي لخوض منافسة الانتخابات الرئاسية.

وأعربت مكونات التحالف، عن استعدادها للتنسيق والتعاون مع مختلف النشطاء السياسيين، الداعمين لهذا الترشيح .

إلى ذلك قبلت الإدارة الفرعية للانتخابات بتطاوين، 32 ملف ترشح للإنتخابات التشريعية ورفضت طلبا واحدا.

ولفتت مواقع محلية إلى أن تلقي الطعون، سيبدأ اعتبارا من الغد، قبل نشر القوائم النهائية للمرشحين.

وأجلت حركة النهضة التونسية إلى الثلاثاء المقبل، حسم مرشحها لخوض الانتخابات الرئاسية التونسية المزمع إجراؤها في الخامس عشر من أيلول/ سبتمبر القادم