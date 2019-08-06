ليبراسيون: فرنسة التعليم بالمغرب سيكون لها عواقب سيئة

أكدت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، في تقرير تحت عنوان "التدريس بالعربية أو الفرنسية بالمغرب: عملية طويلة الأمد" ، نشرته الاحد ، أن فرنسة التعليم (اعتماد الفرنسية مكان العربية في التعليم الجامعي والثانوي) ،ستكون لها عواقب سيئة على التعليم في البلاد.

وانتقد تجاهل العاهل المغربي في خطاب الذكرى 20 لجلوسه على العرش قضية التعليم، في الوقت الذي يعرف فيه المجتمع جدلا واسعا بسبب اعتماد الفرنسية مكان العربية في التعليم الجامعي والثانوي.

وأثار مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، المتعلق بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في المؤسسات التعليمية، المعروف إعلاميا بقانون "فرنسة التعليم"، جدلا شعبيا وحزبيا واسعا في البلاد، انعكس على حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة حيث استقال رئيس كتلته النيابية احتجاجا على تمرير القانون.



وأضافت صحيفة "liberation" الفرنسية، لقد "قام العاهل المغربي بتقييم حصيلة 20 سنة لاعتلائه سدة الحكم، من خلال خطابه بمناسبة عيد العرش، حيث أثار ضمن النقاط السلبية، ظروف الحياة الصعبة وحدة الفوارق الاجتماعية داخل المجتمع المغربي، لكنه لم يشر إطلاقا إلى فشل النظام التعليمي".



وأفادت الصحيفة أن "الخطاب الملكي جاء في الوقت الذي كان فيه موضوع التعليم محور اهتمام وسائل الإعلام، ومركز الجدل المرتبط بالأسئلة الإيديولوجية كالهوية الوطنية، حيث يتهيأ المغرب لإنهاء ثلاثين سنة مضت على تعريب نظامه التعليمي، وإرجاع اللغة الفرنسية إلى الطليعة".



وشددت على أنه "مهما كان، فإن هذا المنعطف ذي 180 درجة يثير مسألة قدرة المدرسين والمتعلمين على التحول من لغة إلى أخرى دون أن يؤثر ذلك سلبا على تعليمهم".



واعتبرت الصحيفة الفرنسية، أن "الجدوى من اختيار الفرنسية في مقابل الإنجليزية، ستشكل عائقا آخر سيساهم في تعثر إصلاح النظام التعليمي بالمغرب".



وسجلت الصحيفة "أن تعريب التعليم حصل في بداية سنوات الثمانينات، من أجل تجديد الهوية الوطنية رمزيا بعد الحماية، كما كان الهدف من التعريب، دعم دور المحافظين في مواجهة المد اليساري المعارض".



وانتقد المقال "استمرار اتساع الهوة بين نظام التعليم العالي وعالم الشغل، فإذا كانت العربية والأمازيغية هما اللغتان الرسميتان، فإن الفرنسية هي اللغة الأكثر استخداما في عالم الشغل. حيث أنه من ضمن 35 مليون نسمة يوجد في المغرب حوالي 12.7 مليون يتحدثون الفرنسية، خلال عام 2018".



وزادت: "تتجلى عبثية النظام التعليمي بالمغرب في أن المواد التي كانت تدرّس بالعربية، سوف تصبح مباشرة فرنسية بدون فترة انتقالية، حيث أن هناك موقفا متناقضا يدفع العديد من المسؤولين السياسيين إلى تأييد تعريب التعليم، على الرغم من أنهم يدرسون أبناءهم بمدارس البعثات الأجنبية، خاصة الفرنسية، ذات التكلفة الباهظة".