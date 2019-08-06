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بينهم السيسي.. أبرز الحضور لمراسم التوقيع النهائي بالخرطوم

منذ 41 دقيقة
عدد القراءات: 146
بينهم السيسي.. أبرز الحضور لمراسم التوقيع النهائي بالخرطوم

أكد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري شمس الدين كباشي اليوم الثلاثاء 6 أغسطس ، 
 في تصريحات أوردتها صحيفة "التيار" المحلية، أن "هناك مشاورات بين المجلس العسكري والحرية والتغيير حول اقامة حفلا لمراسم توقيع الاتفاق ،وأن هناك الكثير من اللجان أهمها اللجنة الأمنية التي تعمل على تأمين مكان الاحتفال، وتواجد الرؤساء".

وقال كباشي إن "وزارة الخارجية تعمل على إرسال الدعوات قبل الخميس المقبل"، مفيدا أن "قائمة الدعوات تشمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، ورئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد".

وتابع كباشي: "ستوجه دعوات أيضا لرئيس جمهورية جنوب السودان سلفياكير ميارديت، والرئيس الأريتري اسياسي أفورقي والرئيس التشادي إدريس ديبي والرئيس اليوغندي يوري موسفين والرئيس الكيني أوهورا كينيات وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي".


وذكر أنه سيتم توجيه دعوات للحضور أيضا لوزراء خارجية كل من السعودية والإمارات والكويت.   يشار إلي أن عبد الفتاح السيسي التقي عدة مرات بالمجلس العسكري السوداني مقدما له الدعم ، بالرغم من الانتهاكات والمجازر التي ارتكبها العسكر السوداني والدعم السريع بحق ثوار السودان والذي أدي بدوره إلي سقوط مئات الضحايا ، ومئات المصابين

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