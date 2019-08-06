كيف حول حادث معهد الأورام فرح عائلة لفاجعة ؟

تسبَّب انفجار معهد الأورام ، أمس الأول ، في فاجعة كبيرة لقرية "ميت حبيب" في مركز "سمنود" بمحافظة الغربية، بعدما تكلّفت الحصيلة الأكبر من قتلى الانفجار، حيث فقدت القرية 17 شخصاً من أبنائها، جميعهم من عائلة واحدة، كانوا ضمن موكب الزفاف الذي تصادف مروره مع هجوم السيارة المفخخة.

ووسط حالة من الحزن الشديد ينتظر أهالي القرية وصول جثامين الضحايا، اليوم الثلاثاء؛ لتشييعهم في جنازة جماعية ودفنهم إلى مثواهم الأخير بمقابر العائلة في القرية.

وكشف الأهالي أن الضحايا كانوا يستقلون سيارة واحدة لحضور أحد الأفراح في القاهرة.

وشهداء "ميت حبيب" جميهم من عائلة "التراس"، وهي واحدة من العائلات الكبيرة في القرية، وهم: "طارق شوقي فرج التراس"، و"نجوي رفعت السعيد عطا الله"، و"محمد فرج التراس"، و"فرج السيد فرج التراس" وزوجته و2 من أبنائه، و"سامح فرج التراس" وزوجته و2 من أبنائه، و"مروة" ابنة شقيقة المتوفى الأول "طارق شوقي" وزوجها وابنتها، و"مظهر محمد" مدرس بالتربية والتعليم.

فيما أشار أحد أفراد العائلة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى أن 2 آخرين من العائلة ضمن الشهداء.

وكشفت مصادر طبية اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الانفجار إلى 22 شهيدًا، حتى الآن، وتسلّمت مشرحة زينهم اليوم جثامين 10 شهداء من مستشفى قصر العيني، وجثامين 12 شهيدًا بالأمس من مستشفى معهد ناصر، بزيادة حالتي وفاة عما أعلنته وزارة الصحة، ويوجد كيس أشلاء.