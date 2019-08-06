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حكومة ليبيا تعزز إنفاقها العسكري

منذ 40 دقيقة
عدد القراءات: 80
حكومة ليبيا تعزز إنفاقها العسكري

 قالت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا يوم الثلاثاء إنها خصصت 40 مليون دينار ليبي (28.5 مليون دولار) لوزارة الدفاع، مما يزيد‭‭‬‬‬ الإنفاق للتصدي لهجوم من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ، الذي يشن هجوما علي العاصمة منذ أبريل.

وحسب وكالة رويترز ، منحت الحكومة 3000 دينار أيضا لكل جندي مكافأة على قتال قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر والتي شنت في أبريل نيسان حملة للسيطرة على طرابلس في غرب ليبيا.

ولم توفر السلطات تفاصيل بشأن الإنفاق العسكري وكانت في أبريل نيسان خصصت ما يصل إلى ملياري دينار (1.43 مليار دولار) لتغطية نفقات علاج الجرحى ومساعدة النازحين وغيرها من النفقات المتعلقة بالحالات الطارئة.

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